Брянская областная филармония ярко провела первую часть гастрольного тура с творческим проектом «Моё Отечество»!

2026, 03 апреля 13:31
Источник фото

Что такое «Моё Отечество»? Для каждого из нас это своё, но неизменно одно — это моя Родина, мои любимые люди, люди, которые, вопреки всему, остались в моём городе и стране и чтобы не случилось, не изменяют своим взглядам, поддерживают друг друга в трудные минуты…

Творческий проект «Мое Отечество» показал, насколько мы едины.

30 марта артисты выступили в концертном зале имени Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии, 31 марта — на сцене Ивановской государственной филармонии.

В исполнении солистов и оркестра прозвучали легендарные песни о нашей стране.

Каждый номер стал искренним признанием в любви к Родине, объединяющим поколения и напоминающим о силе духа, мужестве и самоотверженности народа. Концерты объединили тысячи благодарных зрителей, наполнили их сердца теплом и радостью.

Спасибо Вам, дорогие наши слушатели и зрители. Мы никогда не забудем эти совместные часы, проведённые с Вами!

А пока мы готовимся к новым гастролям, которые пройдут в городе Владимире и на сцене наших друзей, коллег из Гомельской Филармонии! До новых встреч!

 

Фото Брянской областной филармонии

