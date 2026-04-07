\n\n
Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Брянский хор выиграл международный чемпионат в Санкт-Петербурге

2026, 07 апреля 13:50
Источник фото

Брянский хор выиграл международный чемпионат в городе Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

На прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге прошёл 11-й Детско-юношеский хоровой чемпионат. Участие в нём приняли хоровые коллективы и вокальные ансамбли из 12-и городов России, Белоруссии и Казахстана. 

Регион представили хор «Апрель», вокальные ансамбли «Акварель» и «Фантазия» детской школы искусств №1 имени Николаевой города Брянска. Первое место заняли «Апрель» и «Акварель». «Фантазия» стала серебряным призёром.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14749) брянск (6895) ДТП (2716) ГИБДД (2259) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1945) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)