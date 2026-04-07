Брянский хор выиграл международный чемпионат в Санкт-Петербурге

2026, 07 апреля 13:50

Брянский хор выиграл международный чемпионат в городе Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге прошёл 11-й Детско-юношеский хоровой чемпионат. Участие в нём приняли хоровые коллективы и вокальные ансамбли из 12-и городов России, Белоруссии и Казахстана.

Регион представили хор «Апрель», вокальные ансамбли «Акварель» и «Фантазия» детской школы искусств №1 имени Николаевой города Брянска. Первое место заняли «Апрель» и «Акварель». «Фантазия» стала серебряным призёром.