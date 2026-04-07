Брянский спикер и глава казначейства обсудили взаимодействие ведомств

2026, 07 апреля 13:56
Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с руководителем регионального управления Федерального казначейства Оксаной Беляевой. Они обсудили укрепление взаимодействия между парламентом и финансовым ведомством. Спикер призвал обеспечить максимальную прозрачность и эффективность бюджетных процессов на благо жителей.

«Во многом благодаря грамотно выстроенной работе сегодня эффективно реализуется бюджетная политика региона, осуществляется своевременное и целевое прохождение финансовых средств до получателей, исполняются национальные и региональные проекты, развивается экономика и социальная сфера», —  отметил Валентин Суббот.

Председатель облдумы поблагодарил коллектив казначейства за преданность делу и личный вклад в решение госзадач.

