2026, 07 апреля 13:56

Брянский спикер и глава казначейства обсудили взаимодействие ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с руководителем регионального управления Федерального казначейства Оксаной Беляевой. Они обсудили укрепление взаимодействия между парламентом и финансовым ведомством. Спикер призвал обеспечить максимальную прозрачность и эффективность бюджетных процессов на благо жителей.

«Во многом благодаря грамотно выстроенной работе сегодня эффективно реализуется бюджетная политика региона, осуществляется своевременное и целевое прохождение финансовых средств до получателей, исполняются национальные и региональные проекты, развивается экономика и социальная сфера», — отметил Валентин Суббот.

Председатель облдумы поблагодарил коллектив казначейства за преданность делу и личный вклад в решение госзадач.