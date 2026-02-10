Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2026, 10 февраля 13:31
Юные брянские самбисты привезли 14 наград из Калужской области
Юные брянские самбисты привезли 14 наград из Калужской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

Х открытый турнир по самбо памяти Вилора Казакова прошёл 8 февраля в городе Людиново Калужской области. За медали боролись более 300 юных спортсменов из восьми регионов.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Брянска успешно представили регион. Золотые медали завоевали Карина Мураткалиева, Александр Борисенко, Иван Каленин и Матвей Филькин. Серебряными призёрами стали Никита Игнатов, Арсений Иванцов, Ярослав Семченков, София Решетнева и Игорь Щукин, Максим Хомяков и Жанна Энкельбарт. На третью ступень пьедестала поднялись Анастасия Песоцкая , Ксения Андрюшина и Тимур Мураткалиев.

