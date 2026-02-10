Нетрезвого водителя задержали полицейские в города Унече

2026, 10 февраля 11:47

Нетрезвого водителя задержали полицейские в города Унече на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 7 февраля в городе Унеча в районе дома №6 по улице Калинина сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 21120». 38-летний мужчина за рулём оказался нетрезв. Это подтвердило медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

На нарушителя инспекторы составили административный материал. Мужчине грозит штраф и лишение на право управление транспортным средством. Автомобиль поместили на специализированную штрафную стоянку.