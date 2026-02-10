Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Нетрезвого водителя задержали полицейские в города Унече

2026, 10 февраля 11:47
Нетрезвого водителя задержали полицейские в города Унече на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Вечером 7 февраля в городе Унеча в районе дома №6 по улице Калинина сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 21120». 38-летний мужчина за рулём оказался нетрезв. Это подтвердило медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

На нарушителя инспекторы составили административный материал. Мужчине грозит штраф и лишение на право управление транспортным средством.  Автомобиль  поместили на специализированную штрафную стоянку.

