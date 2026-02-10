Молодого брянца ждёт суд за гибель пешехода в ДТП

Молодого брянца ждёт суд за гибель пешехода в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Приговор выслушает 23-летний житель города Фокино.

По версии следователей, вечером 1 ноября прошлого года фигурант ехал по улице Литейной в Брянске на автомобиле «ВАЗ» с неисправной системой тормозов. Легковушка сбила 70-летнего пешехода. Пенсионер умер на месте происшествия от полученных травм.