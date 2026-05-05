Брянцы выступили на международных соревнованиях по единоборству «Кобудо»

2026, 05 мая 14:41

Брянцы выступили на международных соревнованиях по восточному боевому единоборству «Кобудо». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

1 мая в Академии спорта «Динамо» в Москве прошли чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству федерации Кобудзюцу. В дисциплине «Кобудо» выступили свыше 2000 человек из 30 стран,.

Регион представили восемь воспитанников спортивной школы по спортивной гимнастике областного центра. Первое место занял Кирилл Лесюнин. Серебряным призёром стала Арина Липатова. Бронзовые медали завоевали Глеб Буянов, Илья Кочергин и Дмитрий Абраменков.

Среди участников боевых действий третье место занял участник СВО Павел Байда.