Брянские каратисты завоевали 39 медалей Кубка России

2026, 29 апреля 13:57
Брянские каратисты завоевали 39 медалей Кубка России
Брянские каратисты завоевали 39 медалей Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Тула в рамках VIII Спартакиады боевых единоборств «Золотая звезда» состоялся 36-й Кубок России по Косики каратэ. На татами спорткомплекса «Новое поколение» вышли более 300 ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Тольятти, Самары, Жигулёвска, Серпухова, Нижнего Новгорода, Долгопрудного, Ульяновска, Красноярска и Дивногорска. 

Регион представляли 25 спортсменов и пять спортивных судей во главе с президентом Федерации Косики каратэ Брянской области Борисом Заикиным. Брянские каратисты завоевали 39 медалей, в том числе 15 золотых, четыре серебряных и 20 бронзовых.

Кроме того, президент Всемирного Союза Косики каратэ Михаил Владимирович Крысин вручил спортсменам и тренерам региональной федерации пояса и соответствующие сертификаты о присвоении очередных мастерских степеней.

