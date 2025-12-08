Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянская гимнастка привезла четыре медали из Смоленска

2025, 08 декабря 13:36
Брянская гимнастка привезла четыре медали из Смоленска
Брянская гимнастка привезла четыре медали с турнира в Смоленске. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Смоленске на минувшей неделе прошли региональные соревнования по спортивной гимнастике. Турнир посвятили 1162-ой годовщине основания города-героя. Участие в соревнованиях приняли 174 спортсмена из 13 регионов. 

Брянск успешно представила воспитанница школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Таисия Никонова. Она выступала по программе Мастера спорта. Золотую медаль девушка завоевала в многоборье. Второе место гимнастка заняла в опорном прыжки и упражнениях на бревне. Бронзовая медаль досталась брянской спортсменке в вольных упражнениях.

