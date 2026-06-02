Брянская каратистка завоевала путёвку в финал Спартакиады учащихся

2026, 02 июня 12:30

Брянская каратистка завоевала путёвку в финал Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в Смоленске прошли всероссийские соревнования по каратэ и отборочные соревнования на финал Спартакиады учащихся.

Воспитанница спортшколы «Олимп» Юлия Малышкина выступила в категории 53 кг среди участниц 16-17 лет. Девушка провела три поединка, уступив сопернице только в финале. Брянская каратистка завоевала серебряную медаль. Она также разряд кандидата в мастер спорта.

В отборочных соревнованиях третье место заняли Илья Зверев и Марк Дубовой. А Юлия Малышкина стала первой. Она завоевала путёвку на финальный этап Спартакиады учащихся, который пройдёт в городе Саранске.

Возрастные ограничения 6+