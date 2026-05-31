Выставочные стенды закупил брянский музей в рамках нацпроекта «Семья»

2026, 31 мая 14:46

Выставочные стенды закупил брянский музей в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Брянский областной художественной музейно-выставочный центр получил субсидию от министерства культуры Российской Федерации. Деньги поступили в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

На средства от субсидии музей купил мобильные выставочные стенды с системой подвеса картин и светодиодным освещением. Новое оборудование позволит создать дополнительное пространство для временных тематических экспозиций.