Нетрезвого водителя задержали полицейские во время погони в Брянске

2026, 15 апреля 12:21

Нетрезвого водителя задержали полицейские во время погони в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Ранним утром 14 апреля в дежурную часть Госавтоинспекции города Брянска поступила информация от граждан. Во дворе домов в Бежицком районе нетрезвый водитель в автомобиле Hyundai Solaris громко слушал музыку.

На проверку выехал наряд дорожно-патрульной службы. Полицейские обнаружили, что указанный в ориентировке автомобиль выезжает со двора дома № 3 по улице Толстого.

Требования сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал. Он попытался скрыться от правоохранителей, грубо нарушая Правила дорожного движения. В районе дома № 3-б по улице Толстого водитель не справился с управлением машину, пробил дорожное ограждение и съехал в кювет.

Полицейские задержали 24-летнего жителя Клинцовского района. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

На нарушителя инспекторы составили шесть административных материалов. Иномарку отправили на штрафную стоянку.

Задержанный мужчина не раз уже нарушал Правила дорожного движения. Чаще всего он превышал скорость и проезжал на запрещающий сигнал светофора.