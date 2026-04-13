Техник-строитель из Брасовского района открыл бизнес с помощью соцконтракта

2026, 13 апреля 15:32
Техник-строитель из Брасовского района открыл бизнес с помощью соцконтракта
Техник-строитель из Брасовского района открыл бизнес с помощью соцконтракта. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

 

В центр занятости населения за помощью в поиске работы обратился житель Брасовского района Валерий Анишин. Мужчина имеет значительный опыт в строительстве и ремонте, включая работу с инструментами и отделочные работы. Сотрудники центра занятости посоветовали ему заняться предпринимательствов.

Специалисты помогли брянцу с выбором направления и составлением финансовой модели. Мужчина получил деньги на покупку оборудования и инструментов. Теперь Валерий Анишин работает на себя. Он занимается укладкой плитки, установкой бордюров, благоустройством частных территорий.

