Более 1100 мероприятий пройдут в парках Брянска летом

2026, 10 апреля 11:00

Более 1100 мероприятий пройдут в парках Брянска в новом летнем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в Брянской городской администрации обсудили подготовку к летнему сезону шести муниципальных парков. За три тёплых месяца в них планируют провести более 1100 мероприятий.

«Знаковыми событиями станут мероприятия ко Дню Победы и Дню освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков, фестиваль «Ура! Каникулы!», 90-летний юбилей парка-музея имени Алексея Толстого. На парковых аллеях проведём празднование Дня России и Дня защиты детей. В парке Толстого состоится традиционный фестиваль деревянных скульптур, на котором мастерами будет вырезана новая композиция «Читающие медвежата», — уточнил начальник управления культуры Эдуард Амелькин.

В настоящее время во всех парках завершаются пуско-наладочные работы аттракционов, ремонтируют фонари, благоустраивают клумбы, красят лавочки и урны, вывозят мусор и песок. Перед началом сезона территории обработают от клещей.

В Центральном парке культуры и отдыха заменят на новые все 16 российских флагов на площади Воинской славы. В «Майском» и парке имени А.С. Пушкина специалисты ремонтируют туалеты. В парке железнодорожников идёт подготовка детской площадки, а в «Юности» – спортивной и скейт-площадках.

В парке-музее имени Алексея Толстого сделали косметический ремонт в туалете, покрасили сцену и козырёк летней эстрады. Почти готовы к запуску фонтаны «Мельница» и «Ротонда». Кроме того, специалисты обновляют деревянные скульптуры. Под новую скульптуру «Роман Брянский» заливают фундамент.

Официальное открытие паркового сезона и запуска фонтанов состоится 1 мая.