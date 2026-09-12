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Брянец получил условный срок за изготовление патронов и хранение пороха

2026, 12 сентября 17:06
Брянец получил условный срок за изготовление патронов и хранение пороха
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Житель Почепского района получил условный срок за незаконное изготовление боеприпасов и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном изготовлении боеприпасов и хранении взрывчатых веществ. На скамье подсудимых оказался 60-летний житель Почепского района.

В феврале 2025 года фигурант изготовил девять патронов к доставшемуся ему по наследству ружью. В марте 2026 года он незаконно купил семь банок с дымным и бездымным порохом. Запрещённые вещества он хранил дома. Их обнаружили и изъяли сотрудники регионального УФСБ.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы с испытательным сроком. Решение не вступило в законную силу.

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