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ЖКХ

В Выгоничском районе отремонтировали 1,4 километра трассы

2026, 07 сентября 17:37
В Выгоничском районе отремонтировали 1,4 километра трассы
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В Выгоничском районе отремонтировали 1,4 километра трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Выгоничском районе на финишную прямую вышел капитальный ремонт участка трассы «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи. Подрядчик обновляет 1,4 километра дороги от въезда в Выгоничи с федеральной автомобильной дороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь и идет по улице Ленина.

Специалисты уже уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, построили тротуары и сделали искусственные неровности. Также рабочие заменили пешеходное ограждение, обновили остановочные и посадочные площадки. Освещать трассу будут светодиодные фонари. 

Также рабочие уже установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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