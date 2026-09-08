Коллектив Детской школы искусств победил в конкурсе «Единство в красках» в Брянске

2026, 08 сентября 18:16

Коллектив Детской школы искусств победил в конкурсе «Единство в красках» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшие выходные в Брянске состоялся конкурс граффити «Единство в красках», посвящённый Году единства народов России. Участие в нём приняли воспитанники детских школ искусств и профессиональные художники. Они украсили стену по пути на Покровскую гору

Жюри конкурса выбрали лучшие работы. Третье место занял коллектив студии «Палитра». Второй стала юная художница Елена Чмыхова. Победу одержал коллектив Детской школы искусств 1 им. Т. П. Николаевой.

В номинации «Патриотизм и глубина идеи» лауреатами стали художник Виталий Короткий руководитель изостудии городского Дворца культуры имени Кравцова Екатерина Дробот и преподаватель ДШИ № 2 имени Чайковского Алёна Редлих. Награду за лучший национальный орнамент получил коллектив ДШИ № 3 имени Свиридова. В номинации «Самый молодой участник» дипломы получили десятилетние учащиеся Брянской детской художественной школы Александр Астахов и Александра Чмыхова.

Грамоты и призы вручил глава Советской районной администрации Денис Семёнов.