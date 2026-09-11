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Промышленность

Брянский завод «ЛДС» вышел на высший уровень производства

2026, 11 сентября 17:51
Брянский завод «ЛДС» вышел на высший уровень производства
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Брянский завод «ЛДС» вышел на высший уровень производства. Об этом сообщили издание «МК Брянск».

 

Глобальная модернизация производственных мощностей произошла на брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис». Предприятие вышло на качественно новый уровень выпуска продукции.

«Закуплены десятки современных станков с программным управлением, другое новейшее оборудование. Для работы на них по нашему заказу ведущие технические ВУЗы региона подготовили высококлассных специалистов.

Всё это позволило нашему предприятию занять лидирующие позиции среди аналогичных производств», — подчеркнул директор завода «ЛДС» Сергей Горелов.

Предприятие выпускает самую сложную продукцию в сфере металлообработки. Она востребована в различных отраслях народного хозяйства – от транспорта до машиностроения и от сельского хозяйства до нефтегазовой отрасли.

«Готовы даже возродить на Брянщине судостроение, которым когда-то славился наш регион», — отметил Сергей Горелов.

Фото: пресс-служба завода «ЛДС»

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