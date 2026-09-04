Жителя Брянска ждёт суд за передачу доступа к чужой банковской карте

2026, 04 сентября 12:10

Жителя Брянска ждёт суд за передачу доступа мошенникам к чужой банковской карте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о передаче электронных средств платежа для неправомерных операций. Приговор выслушает 28-летний житель областного центра.

По версии следствия, в мае 2026 года фигурант передал неустановленному лицу доступ к банковской карте своей знакомой. За это он получил 6000 рублей. Карту использовали мошенники. На счёт поступили деньги, похищенные у жителя Краснодарского края.

Фигурант пояснил, что хотел лишь заработать на «перепродаже» банковских карт. На мобильный телефон и деньги на счёту обвиняемого суд наложил арест.