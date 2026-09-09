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Криминал

Полицейские устанавливают обстоятельства причинения травм жителю Брянска

2026, 09 сентября 10:48
Полицейские устанавливают обстоятельства причинения травм жителю Брянска
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Полицейские устанавливают обстоятельства причинения травм жителю Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию из Брянской городской больницы № 1 поступила информация о пациенте с множественными телесными повреждениями. 39-летний житель областного центра пояснил, что вечером около дома по улице Флотской у него произошёл словесный конфликт с тремя юношами. Перепалка переросла в драку. 

Правоохранители установили всех участников конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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