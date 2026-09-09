Полицейские устанавливают обстоятельства причинения травм жителю Брянска

2026, 09 сентября 10:48

Полицейские устанавливают обстоятельства причинения травм жителю Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию из Брянской городской больницы № 1 поступила информация о пациенте с множественными телесными повреждениями. 39-летний житель областного центра пояснил, что вечером около дома по улице Флотской у него произошёл словесный конфликт с тремя юношами. Перепалка переросла в драку.

Правоохранители установили всех участников конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».