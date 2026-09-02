Полицейские обнаружили столетний револьвер в квартире брянца

2026, 02 сентября 17:37

Полицейские обнаружили столетний револьвер в квартире брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий побывали с обыском в квартире 56-летнего жителя Бежицкого района города Брянска. правоохранители изъяли у него металлический предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Исследование подтвердило, что это – револьвер системы «Нагана» образца 1895 года. Он был изготовлен промышленным способом 100 лет назад. В конструкцию оружия были внесены изменения и для стрельбы он не пригоден. Но основные части огнестрельного оружия, пригодные для производства выстрела, были сохранены.

В отношении фигуранта полицейские возбудили уголовное дело.