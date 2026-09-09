Подозреваемого в двух кражах из сетевых магазинов в Брянске задержали полицейские

2026, 09 сентября 11:46

Подозреваемого в двух кражах из сетевых магазинов в Брянске задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило два заявления от администратора и директора магазинов в Советском районе города Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники выявили факты хищения продуктов и алкоголя. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции выяснили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. 35-летний житель Унечского района не раз уже был судим.

Часть похищенного вернули законным владельцам. Рецидивисту предъявлено обвинение по статье «Кража».