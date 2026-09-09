Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Подозреваемого в двух кражах из сетевых магазинов в Брянске задержали полицейские

2026, 09 сентября 11:46
Подозреваемого в двух кражах из сетевых магазинов в Брянске задержали полицейские
Источник фото

Подозреваемого в двух кражах из сетевых магазинов в Брянске задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию поступило два заявления от администратора и директора магазинов в Советском районе города Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники выявили факты хищения продуктов и алкоголя. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции выяснили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. 35-летний житель Унечского района не раз уже был судим. 

Часть похищенного вернули законным владельцам. Рецидивисту предъявлено обвинение по статье «Кража».

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянец лишился прав и машины за пьяное вождение
09 сентября 12:55
Брянец лишился прав и машины за пьяное вождение
Брянские танцоры привезли 13 наград с турнира в Москве
09 сентября 12:45
Брянские танцоры привезли 13 наград с турнира в Москве
За хищение товаров с маркетплейсов брянец получил условный срок
09 сентября 12:25
За хищение товаров с маркетплейсов брянец получил условный срок

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16418) брянск (7212) ДТП (2863) ГИБДД (2430) прокуратура (2182) уголовное дело (2130) Александр Богомаз (1998) суд (1809) авария (1724) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1141)