Два человека пострадали в ДТП на трассе в Жуковском районе в воскресенье

2026, 07 сентября 12:08

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Жуковском районе в воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне утром на 166-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 62-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-21213» столкнулся с двигавшимся впереди Ford. Водитель отечественной легковушки и его 50-летний пассажир получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортном происшествии.