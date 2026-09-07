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ДТП

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Жуковском районе в воскресенье

2026, 07 сентября 12:08
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Жуковском районе в воскресенье
Источник фото

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Жуковском районе в воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Накануне утром на 166-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 62-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-21213» столкнулся с двигавшимся впереди Ford. Водитель отечественной легковушки и его 50-летний пассажир получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортном происшествии.

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