Брянская спортсменка стала чемпионкой России по шашкам в спорте слепых

2026, 27 апреля 13:10
Брянская спортсменка стала чемпионкой России по шашкам в спорте слепых. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

В минувшие выходные в городе Костроме завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «шашки-русские». В соревнованиях приняли участие 49 спортсменов из 20 регионов.

Брянскую область среди женщин представила тотально-незрячая спортсменка, гроссмейстер России Любовь Волкова. В дисциплине «шашки-русские (В1,В2,В3)» она набрала 12 очков из 16 возможных. Брянская спортсменка заняла третье место. А в дисциплине «шашки — русские – молниеносная игра (В1)» Любовь Волкова стала чемпионкой России по спорту слепых.

