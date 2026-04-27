2026, 27 апреля 12:40

В брянском филиале медуниверситета завершился капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова завершился капитальный ремонт. Подрядчик полностью обновил старое здание. Специалисты сделали учебные классы, лаборатории, актовый зал, столовую и другие необходимые помещения. В новое учебное заведения завозят мебель и оборудование.

24 апреля объект посетили губернатор Брянской области Александр Богомаз, сенатор Российской Федерации Василий Попадайло и председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Уверен, мы заложили хороший фундамент по обеспечению медицинскими кадрами лечебных учреждений нашего региона на многие годы вперед!» – подчеркнул Александр Богомаз.