В брянском филиале медуниверситета завершился капитальный ремонт

2026, 27 апреля 12:40
В брянском филиале медуниверситета завершился капитальный ремонт
В брянском филиале медуниверситета завершился капитальный ремонт.  Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Брянском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова завершился капитальный ремонт. Подрядчик полностью обновил старое здание. Специалисты сделали учебные классы, лаборатории, актовый зал, столовую и другие необходимые помещения. В новое учебное заведения завозят мебель и оборудование. 

24 апреля  объект посетили губернатор Брянской области Александр Богомаз, сенатор Российской Федерации Василий Попадайло и председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Уверен, мы заложили хороший фундамент по обеспечению медицинскими кадрами лечебных учреждений нашего региона на многие годы вперед!» – подчеркнул Александр Богомаз. 

