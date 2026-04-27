Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Брянская студентка стала призёром чемпионата «Профессионалы» по акушерскому делу

2026, 27 апреля 11:45
Источник фото

Брянская студентка стала призёром чемпионата «Профессионалы» по акушерскому делу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

На прошлой неделе в городе Бирск Республики Башкортостан состоялся межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Акушерское дело». Конкурсный испытания прошли на базе Бирского медико-фармацевтического колледжа. В мастерстве состязались начинающие медики из 18 регионов.

Брянскую область представила третьекурсница Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова Алина Кузнецова. Девушка завоевала бронзовую медаль.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14976) брянск (6921) ДТП (2732) ГИБДД (2277) прокуратура (2092) уголовное дело (2041) Александр Богомаз (1969) суд (1789) авария (1651) мчс (1530) коронавирус (1272) умвд (1063)