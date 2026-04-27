Брянская студентка стала призёром чемпионата «Профессионалы» по акушерскому делу

2026, 27 апреля 11:45

Брянская студентка стала призёром чемпионата «Профессионалы» по акушерскому делу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На прошлой неделе в городе Бирск Республики Башкортостан состоялся межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Акушерское дело». Конкурсный испытания прошли на базе Бирского медико-фармацевтического колледжа. В мастерстве состязались начинающие медики из 18 регионов.

Брянскую область представила третьекурсница Брянского медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова Алина Кузнецова. Девушка завоевала бронзовую медаль.