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Жителя Клинцов суд отправил в колонию за хранение оружия и патронов

2026, 16 ноября 10:20
Жителя Клинцов суд отправил в колонию за хранение оружия и патронов
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Жителя Клинцов суд отправил в колонию на два с половиной года за хранение оружия, пороха и патронов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На скамье подсудимых оказался 64-летний житель города Клинцы. 

В августе прошлого года фигурант незаконно продал более двух килограммов пороха за 2500 рублей и свыше 500 патронов за 23 тысяч рублей. В мае 2026 года мужчина нашёл тайник с порохом, оружием и патронами. Он забрал опасные предметы себе  и хранил до момента обнаружения сотрудниками УФСБ и УМВД.

Суд приговор виновного приговорил его к двум с половиной годам в колонии строгого режима и оштрафовал на 40 тысяч рублей. В доход государства конфискованы 23 тысячи рублей. Решение не вступило в законную силу.

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