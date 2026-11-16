Жителя Клинцов суд отправил в колонию за хранение оружия и патронов

2026, 16 ноября 10:20

Жителя Клинцов суд отправил в колонию на два с половиной года за хранение оружия, пороха и патронов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На скамье подсудимых оказался 64-летний житель города Клинцы.

В августе прошлого года фигурант незаконно продал более двух килограммов пороха за 2500 рублей и свыше 500 патронов за 23 тысяч рублей. В мае 2026 года мужчина нашёл тайник с порохом, оружием и патронами. Он забрал опасные предметы себе и хранил до момента обнаружения сотрудниками УФСБ и УМВД.

Суд приговор виновного приговорил его к двум с половиной годам в колонии строгого режима и оштрафовал на 40 тысяч рублей. В доход государства конфискованы 23 тысячи рублей. Решение не вступило в законную силу.