Брянская спортсменка завоевала четыре награды всероссийских соревнований по плаванию

2026, 09 марта 15:38

Брянская спортсменка завоевала четыре награды всероссийских соревнований по плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменту физкультуры и спорта.

Накануне в Москве завершился второй этап всероссийских соревнований по плаванию «Мэд Вейв Классик». 870 спортсменов из 33 регионов разыграли 28 комплектов наград в каждой возрастной группе.

Брянскую область успешно представила воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Мария Колесникова. Она завоевала золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. На дистанции 50 метров на спине спортсменка стала серебряным призёром. А на дистанции 200 метров комплексным плаванием она заняла третье место.

Кроме того, воспитанница спортшколы города Сельцо Анастасия Мартыненко на дистанции 100 метров брассов завоевала бронзовую медаль.