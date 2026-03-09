Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Здоровье

Брянская спортсменка завоевала четыре награды всероссийских соревнований по плаванию

2026, 09 марта 15:38
Брянская спортсменка завоевала четыре награды  всероссийских соревнований по плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменту физкультуры и спорта. 

 

Накануне в Москве завершился второй этап всероссийских соревнований по плаванию «Мэд Вейв Классик». 870 спортсменов из 33 регионов разыграли 28 комплектов наград в каждой возрастной группе.

Брянскую область успешно представила воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Мария Колесникова. Она завоевала золотые медали на дистанциях  100 и 200 метров на спине. На дистанции 50 метров на спине спортсменка стала серебряным призёром. А на дистанции 200 метров комплексным плаванием она заняла третье место. 

Кроме того, воспитанница спортшколы города Сельцо Анастасия Мартыненко на дистанции 100 метров брассов завоевала бронзовую медаль. 

