Лицеисты посетили формирование «БАРС Брянск»

2026, 07 мая 16:02

Ученики лицея №1 посетили формирование «БАРС Брянск». Об этом рассказали в соцсетях подразделения.

У бойцов добровольческого формирования побывали необычные гости. Подразделение посетили ученики лицея №1 областного центра.

Ребята узнали от военных о службы, посмотрели технику и оружие. Школьники даже попробовали БАРСовский обед. Командир бригады Сергей Антошин подарил ребятам сувениры.

«Приятно было смотреть, как мальчишки и девчонки интересуются военным делом и ответственно, по-взрослому рассуждают о важности защиты Родины», – отметили в отряде.