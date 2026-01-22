Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянская спортсменка завоевала «золото» и путёвку на первенство России по боксу

2026, 22 января 14:43
Брянская спортсменка завоевала «золото» и путёвку на первенство России по боксу
Источник фото

Брянская спортсменка завоевала «золото» и путёвку на первенство России по боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В городе Тольятти прошёл юбилейный XXV всероссийский турнир по боксу памяти Героя социалистического труда Николая Семизорова. Участие в соревнованиях приняли 214 спортсменов из 37 регионов.

Воспитанница Дятьковской школы бокса Александра Кошелева взошла на высшую ступень пьедестала. Она завоевала золотую медаль, а также завоевала путёвку на первенство России по боксу в Краснодаре.

Возрастные ограничения 0+

Метки:

Читайте также

Житель Новозыбкова лишился машины за пьяное вождение
22 января 16:14
Житель Новозыбкова лишился машины за пьяное вождение
Более 70 человек и 18 единиц спецтехники ищут провалившихся в реку детей в Брянске
22 января 15:48
Более 70 человек и 18 единиц спецтехники ищут провалившихся в реку детей в Брянске
Жителя Почепа ждёт суд из-за гибели пассажира в ДТП
22 января 14:38
Жителя Почепа ждёт суд из-за гибели пассажира в ДТП

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13945) брянск (6754) ДТП (2661) ГИБДД (2184) прокуратура (2010) уголовное дело (1964) Александр Богомаз (1787) суд (1781) авария (1627) мчс (1471) коронавирус (1272) умвд (1017)