Брянская спортсменка завоевала «золото» и путёвку на первенство России по боксу

2026, 22 января 14:43

Брянская спортсменка завоевала «золото» и путёвку на первенство России по боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Тольятти прошёл юбилейный XXV всероссийский турнир по боксу памяти Героя социалистического труда Николая Семизорова. Участие в соревнованиях приняли 214 спортсменов из 37 регионов.

Воспитанница Дятьковской школы бокса Александра Кошелева взошла на высшую ступень пьедестала. Она завоевала золотую медаль, а также завоевала путёвку на первенство России по боксу в Краснодаре.

