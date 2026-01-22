Брянская спортсменка завоевала «золото» и путёвку на первенство России по боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Тольятти прошёл юбилейный XXV всероссийский турнир по боксу памяти Героя социалистического труда Николая Семизорова. Участие в соревнованиях приняли 214 спортсменов из 37 регионов.
Воспитанница Дятьковской школы бокса Александра Кошелева взошла на высшую ступень пьедестала. Она завоевала золотую медаль, а также завоевала путёвку на первенство России по боксу в Краснодаре.
Возрастные ограничения 0+