Брянская спортсменка завоевала «золото» турнира по шашкам

2025, 23 декабря 12:11

Брянская спортсменка завоевала «золото» турнира по шашкам. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле завершились всероссийские соревнования по шашкам «Города воинской славы». За медали боролись спортсмены из 13 регионов страны, в том числе Брянской, Московской, Ленинградской и Запорожской областей.

В дисциплине «русские шашки-молниеносная игра» среди девочек до 9 лет выступила воспитанница брянской спортшколы «Спартак» Виктория Яковлева. Девочка завоевала золотую медаль. А среди юношей до 11 лет бронзовым призёром стал брянец Макар Цыганков.