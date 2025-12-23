Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Спорт

2025, 23 декабря 12:11
Брянская спортсменка завоевала «золото» турнира по шашкам. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Орле завершились всероссийские соревнования по шашкам «Города воинской славы». За медали боролись спортсмены из 13 регионов страны, в том числе Брянской, Московской,  Ленинградской и Запорожской областей. 

В дисциплине «русские шашки-молниеносная игра» среди девочек до 9 лет выступила воспитанница брянской спортшколы «Спартак» Виктория Яковлева. Девочка завоевала золотую медаль. А среди юношей до 11 лет бронзовым призёром стал брянец Макар Цыганков.

