2026, 05 февраля 13:21

Брянские лыжницы завоевали три медали на Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В конце января в городе Рыбинск Ярославской области прошёл 2-ой этап XIII зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам. На трассу вышли девушки и юноши 17-18 лет.

На дистанции 10 км классическим стилем выступила брянская спортсменка Софья Маевская. Она заняла второе место. Она же завоевала бронзовую медаль в дисциплине «свободный стиль-спринт». А на дистанции 5 км свободным стилем Ангелина Стаселько стала третьей. Брянские спортсменки примут участие в финале Спартакиады.

Команда Брянской области в общем зачёте заняла пятое место из 16 команд.

