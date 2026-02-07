Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Огонь серьёзно повредил жилой дом в Карачаевском районе накануне

2026, 07 февраля 12:29
Огонь серьёзно повредил жилой дом в Карачаевском районе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Утром 6 февраля в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Карачевском районе. В селе Гощь на улице Ключевая загорелся частный жилой дом

Две единицы пожарной техники оперативно приехали на вызов. Спасатели больше часа ликвидировали возгорание. Огонь серьёзно повредил жилой дом. Люди, к счастью, не пострадали.

Экспертам предстоит установить причины пожара.

