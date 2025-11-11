Брянские бойцы завоевали шесть наград на турнире в Обнинске

Брянские спортсмены завоевали шесть наград на турнире по современному мечевому бою в Обнинске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Духовно-Просветительском Центре при Храме Рождества Христова в городе Обнинска прошли открытые региональные соревнования по современному мечевому бою. Участие в них приняли спортсмены из Калужской области, Тулы, Брянска и Москвы.

Первое место среди участников 9-11 лет заняла Анна Русакова из Брянска. Самый юный боец Георгий Кулешов завоевал серебряную медаль. Также второй стала Вероника Фоменкина среди участников 12-13 лет. Бронзовые медали завоевали Иван Романов из Брянска, а также Илья Кадрилев и Надежда Бабкова из Карачева.