Брянские динамовцы победили смоленских сверстников в ЮФЛ

2026, 14 августа 10:03

Младшая команда уступила 1:4.

Брянские динамовцы 2010 года рождения победили сверстников из Смоленска в матче Юношеской футбольной лиги со счетом 2:1. Перед игрой команду поддержал экс-футболист, чемпион Узбекистана, России и Казахстана Александр Гейнрих. Он призвал ребят действовать увереннее и добавить спортивной наглости.

Младшие динамовцы 2011 года рождения в первом тайме удерживали ничью, но во втором пропустили четыре мяча и уступили 1:4. Следующий матч брянская команда проведет в Костроме, домашняя игра состоится 23 августа.

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