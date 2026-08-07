В Брянске оштрафовали расклейщика объявлений и рисовальщика на рекламном щите

2026, 07 августа 16:53

Один в три часа ночи клеил объявления на остановках, второй оставлял теги черным маркером.

Административная комиссия Советского района привлекла к ответственности двух нарушителей. 20 июня в три часа ночи житель Брянска расклеивал объявления на остановках и был задержан правоохранительными органами. Ему назначили штраф в размере 2 тысяч рублей. 5 августа комиссия рассмотрела еще одно дело: 20-летний мужчина нанес черным маркером метку на рекламном щите по проспекту Ленина. Его оштрафовали на 3,5 тысячи рублей.

Обоих нарушителей привлекли к ответственност. Ранее в рамках санитарных пятниц сотрудники городской и районных администраций очищали улицы от несанкционированных рисунков и надписей.