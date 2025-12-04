Брянские дзюдоисты завоевали 27 медалей международного турнира

2025, 04 декабря 09:46

Брянские дзюдоисты завоевали 27 медалей международного турнира. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В последнее воскресенье ноября в лицее №1 Брянского района было многолюдно. Там прошёл XIV международный турнир по дзюдо. Состязания поствятили памяти Заслуженного работника сельского хозяйства РФ Александра Миненко. За медали боролись 177 спортсменов из спортивных школ региона, Курска, Железногорска, Людиново, Орла, Орловской и Смоленской области, а также из Республики Беларусь.

На церемонии открытия соревнований прошёл патриотический флешмоб лицеистов «Вперед, Россия» под выступление хора учителей. Показательное выступление провели воспитанники отделения дзюдо спортшколы Брянского района. Кроме того, на открытии турнира директором профильного департамента Максим Рудин вручил Почетную грамоту Брянской областной Думы тренеру-преподавателю по дзюдо и самбо спортшколы Виктории Никитиной.

За несколько часов поединков брянские спортсмены завоевали девять золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.