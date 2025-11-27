Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский губернатор пообщался с мамами погибших военнослужащих

2025, 27 ноября 15:24
Брянский губернатор пообщался с мамами погибших военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

В правительстве Брянской области прошла торжественная встреча в честь Дня матери. Губернатор Александр Богомаз встретился с мамами погибших военнослужащих: Лидией Филипповной Ермаковой, Людмилой Федоровной Журавлевой, Галиной Георгиевной Василёвой, Татьяной Ивановной Соловьевой, Еленой Федосовной Ермаковой, Людмилой Сергеевной Зайцевой, Валентиной Ивановной Морозовой и Лидией Тимофеевной Трубенок. 

«К сожалению, никого и ничего вернуть нельзя, боль не проходит, она лишь стихает, но как бы ни было тяжело, жизнь продолжается. И задача власти — окружать вниманием и заботой, помогать во всем и поддерживать. Сохранять память», – подчеркнул Александр Богомаз. 

Глава региона поблагодарил женщин за воспитание Героев. Он вручил им цветы и подарки.

