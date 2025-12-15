Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Липецкой области

2025, 15 декабря 15:48

Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Липецкой области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в деревне Копцевы Хутора Липецкой области прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Мемориал ЗТР В.М. Пушкарева». В спорткомплексе «Атлант» собрались 200 представителей 24 регионов из восьми федеральных округов.

Брянская команда показала хорошие результаты. Серебряные медали завоевали представители спортшкол Брянска и Брянского района Даниил Хитрун, Анастасия Захарченко и Валерия Власова. Бронзовым призёром стал воспитанник спортшколы «РУСЬ» Юрий Божа.