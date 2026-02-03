Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские футболистки выиграли три матча зонального этапа первенства России

2026, 03 февраля 12:19
Брянские футболистки выиграли три матча зонального этапа первенства России
Источник фото

Брянские футболистки выиграли три матча зонального этапа первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Брянске на «Спартак-Арене» прошёл матч 3-го тура зонального этапа первенства России по футзалу среди женских команд первой лиги. Команда «Спартак-м» принимала «ОрёлГУ-КПРФ». Встреча закончилась со счётом 7:2. Хозяйки поля оказались сильнее. 

Ранее брянские футболистки победили «Вольт» из Тулы  со счётом 7:1 и «Калужаночку» со счётом  2:0.

Метки:

Читайте также

По программе «Брянские герои» пройдут обучение 11 человек
03 февраля 14:35
По программе «Брянские герои» пройдут обучение 11 человек
Брянские волейболистки стали призёрами турнира в Смоленской области
03 февраля 13:34
Брянские волейболистки стали призёрами турнира в Смоленской области
Подозреваемого в краже кофе и шоколада рецидивиста задержали сотрудники ППС в Брянске
03 февраля 12:45
Подозреваемого в краже кофе и шоколада рецидивиста задержали сотрудники ППС в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14066) брянск (6773) ДТП (2666) ГИБДД (2191) прокуратура (2021) уголовное дело (1969) Александр Богомаз (1805) суд (1784) авария (1627) мчс (1482) коронавирус (1272) умвд (1024)