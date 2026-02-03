Брянские футболистки выиграли три матча зонального этапа первенства России

Брянские футболистки выиграли три матча зонального этапа первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в Брянске на «Спартак-Арене» прошёл матч 3-го тура зонального этапа первенства России по футзалу среди женских команд первой лиги. Команда «Спартак-м» принимала «ОрёлГУ-КПРФ». Встреча закончилась со счётом 7:2. Хозяйки поля оказались сильнее.

Ранее брянские футболистки победили «Вольт» из Тулы со счётом 7:1 и «Калужаночку» со счётом 2:0.