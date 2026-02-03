Брянские фехтовальщики завоевали 22 медали в Липецке

2026, 03 февраля 11:42

Брянские фехтовальщики завоевали 22 медали в Липецке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Липецк прошёл турнир по фехтованию «Огни надежды». Участвовали в соревнованиях до 13 лет.

Брянские фехтовальщики завоевали 22 медали. В личном первенстве второе место заняла Карина Ковалишина. Бронзовые награды достались Дмитрию Аврамиди, Евгении Соловьевой и Ксении Ревуцкой.

В командных соревнованиях 14 брянских спортсменов заняли одно первое место, два – вторых и два – третьих.