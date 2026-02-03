Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские фехтовальщики завоевали 22 медали в Липецке

2026, 03 февраля 11:42
Брянские фехтовальщики завоевали 22 медали в Липецке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в городе Липецк прошёл турнир по фехтованию «Огни надежды». Участвовали в соревнованиях до 13 лет. 

Брянские фехтовальщики завоевали 22 медали. В личном первенстве второе место заняла Карина Ковалишина. Бронзовые награды достались Дмитрию Аврамиди,  Евгении Соловьевой и Ксении Ревуцкой. 

В командных соревнованиях 14 брянских спортсменов заняли одно первое место, два – вторых и два – третьих.

