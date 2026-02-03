Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

47-летний мужчина пропал в конце декабря в Брянске

2026, 03 февраля 11:23
47-летний мужчина пропал в конце декабря в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

В Брянске пропал Феликс Геннадьевич Казаков. 47-летний мужчина ушёл из дома ещё 24 декабря 2025 года. Обратно от так и не вернулся и на связь с близкими не вышел .  

Приметы пропавшего: рост 173 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в чёрные куртку, штаны и кроссовки. 

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.

