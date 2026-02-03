Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Дистанционные мошенники обманули 27 брянцев за неделю

2026, 03 февраля 10:47
Дистанционные мошенники обманули 27 брянцев за неделю
Дистанционные мошенники похитили свыше 11 миллионов рублей у 27 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе в полицию обратились 27 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 11 672 000 рублей.

Два человека пострадали от действий лжебанкиров. Под предлогом якобы подозрительных действий со счетами и картами мошенники похитили у брянцев 2 076 000 рублей.

Ещё пять жителей региона попали на обман со звонками из «службы доставки». Злоумышленники информировали жертв о необходимости получить заказное письмо или посылку. Во время беседы мошенники получали доступ к чужим счетам. Брянцы лишились 2 433 000 рублей.

