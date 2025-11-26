Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Спорт

Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Белоруссии

2025, 26 ноября 16:06
Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Белоруссии
Источник фото

Брянские гандболистки дважды стали призёрами турнира в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В городе Гомель республики Беларусь прошёл открытый турнир по гандболу среди девушек 11-12 лет. Соревнования  посвятили годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. За награды боролись три команды из Гомеля и две команды из России.

Регион представили воспитанницы спортивных школ городов Сельцо и Брянска. 12-летние гандболистки заняли второе место. А среди участниц 11 лет и младше брянские спортсменки завоевали бронзовую награду. 

Метки:

Читайте также

Связь времён: молодёжь Брянска встретилась с эхом войны
26 ноября 16:36
Связь времён: молодёжь Брянска встретилась с эхом войны
Порезавшую шины автомобиля соперницы жительницу Жуковки ждёт суд
26 ноября 15:59
Порезавшую шины автомобиля соперницы жительницу Жуковки ждёт суд
Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателя Гомельского облисполкома
26 ноября 15:26
Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателя Гомельского облисполкома

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13415) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1915) суд (1771) Александр Богомаз (1692) авария (1604) мчс (1415) коронавирус (1272) умвд (976)