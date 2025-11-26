Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Белоруссии

2025, 26 ноября 16:06

Брянские гандболистки дважды стали призёрами турнира в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Гомель республики Беларусь прошёл открытый турнир по гандболу среди девушек 11-12 лет. Соревнования посвятили годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. За награды боролись три команды из Гомеля и две команды из России.

Регион представили воспитанницы спортивных школ городов Сельцо и Брянска. 12-летние гандболистки заняли второе место. А среди участниц 11 лет и младше брянские спортсменки завоевали бронзовую награду.