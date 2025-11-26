Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателя Гомельского облисполкома

2025, 26 ноября 15:26

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателя Гомельского облисполкома. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз приехал в Республику Беларусь для участия торжествах, посвящённых 82-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Он встретился с председателя Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Они обсудили вопросы сотрудничества двух регионов.

«В ближайшее время будет сдан жилой дом, который строят гомельские строители, заложим первый камень в строительство еще одного дома, разработаем дорожную карту по строительству на ближайшую пятилетку, развитие отношений в социальной и гуманитарной сферах. Будем рады расширению международного фестиваля «Славянское единство» с участием делегаций Белоруссии и России!» – отметил Александр Богомаз.