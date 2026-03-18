Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Орле

2026, 18 марта 10:41
Брянские гандболистки стали серебряными призёрами турнира в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Орле прошли игры открытого турнира  по гандболу спортивной школы «Олимп». Участвовали в соревнованиях юноши и девушки 13-14 лет. За медали боролись шесть команд мальчиков и четыре команды девочек.

Воспитанницы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко города Брянска  две игры выиграли, а одну проиграли. Они стали серебряными призёрами соревнования. Брянские парни стали пятыми в турнирной таблицы.

