Брянские гандболистки стали призёрами турнира в Орле

2026, 18 марта 10:41

Брянские гандболистки стали серебряными призёрами турнира в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошли игры открытого турнира по гандболу спортивной школы «Олимп». Участвовали в соревнованиях юноши и девушки 13-14 лет. За медали боролись шесть команд мальчиков и четыре команды девочек.

Воспитанницы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко города Брянска две игры выиграли, а одну проиграли. Они стали серебряными призёрами соревнования. Брянские парни стали пятыми в турнирной таблицы.