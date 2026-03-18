Брянские гандболистки стали серебряными призёрами турнира в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Орле прошли игры открытого турнира по гандболу спортивной школы «Олимп». Участвовали в соревнованиях юноши и девушки 13-14 лет. За медали боролись шесть команд мальчиков и четыре команды девочек.
Воспитанницы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко города Брянска две игры выиграли, а одну проиграли. Они стали серебряными призёрами соревнования. Брянские парни стали пятыми в турнирной таблицы.