2026, 07 апреля 09:05

Брянские каратисты стали бронзовыми призерами первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в Орле завершилось первенство России по всестилевому каратэ. Участие в соревнования приняли 2495 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет из 66 регионов.

Регион представили воспитанники Брянской федерации по всестилевому каратэ. Они завоевали 10 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых. Брянская область в общекомандном зачёте заняла третье место. В состав сборной России по всестилевому каратэ вошли семь брянских спортсменов.