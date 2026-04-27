2026, 27 апреля 13:37

Три человека получили травмы в ДТП в брянском посёлке накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне днём ДТП произошло на трассе «Орёл — Смоленск — Бежица» в Брянском районе. В посёлке Мичуринский на улице Астахова 41-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Hyundai Elantra. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Hyundai Solaris.

Водитель из Hyundai Elantra с травмами попал в больницу. 55-летняя автомобилистка и 77-летняя пассажирка Hyundai Solaris также пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.