Команда Брянской области заняла третье место на «Играх сильных». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Курске в минувшие выходные прошли первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных». В турнире приняли участие 350 атлетов из восьми регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Крым, Севастополя, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Они состязались в шести видах спорта: лёгкой атлетике, боксе, вольной борьбе, самбо, дзюдо и практической стрельбе.
В турнире по боксу победу одержали брянцы Глеб Юшков и Дмитрий Олизько. Серебряными призёрами стали Егор Коньков, Андрей Турков и Эдмонд Топлагалцян. Третье место заняли Матвей Соколов, Егор Старшинов, Артём Скачков и Кирилл Абдурахманов.
В практической стрельбе бронзовыми призёрами стали Егор Лобунов, Полина Гончарова и ветеран СВО Никита Синий. Второе место занял Сергей Ларин.
Сборная Брянской области стала третьей в командном зачёте по практической стрельбе, лёгкой атлетике и спортивной борьбе. Победу одержали брянские самбисты.
В общекомандном зачете сборная регион заняла третье место.