Здоровье

Команда Брянской области заняла третье место на «Играх сильных»

2026, 18 мая 10:37
Команда Брянской области заняла третье место на «Играх сильных». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Курске в минувшие выходные прошли первые всероссийские комплексные соревнования «Игры сильных». В турнире приняли участие 350 атлетов из восьми регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Крым, Севастополя, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Они состязались в шести видах спорта: лёгкой атлетике, боксе, вольной борьбе, самбо, дзюдо и практической стрельбе.

В турнире по боксу победу одержали брянцы Глеб Юшков и Дмитрий Олизько. Серебряными призёрами стали Егор Коньков, Андрей Турков и Эдмонд Топлагалцян. Третье место заняли Матвей Соколов, Егор Старшинов, Артём Скачков и  Кирилл Абдурахманов.

В практической стрельбе бронзовыми призёрами стали  Егор Лобунов, Полина Гончарова и ветеран СВО Никита Синий. Второе место занял Сергей Ларин.

Сборная Брянской области стала третьей в командном зачёте по практической стрельбе, лёгкой атлетике и спортивной борьбе. Победу одержали брянские самбисты. 

В общекомандном зачете сборная регион заняла третье место.

