Брянские паралимпийцы привезли шесть наград чемпионата по бочча

2026, 21 мая 09:48
Брянские паралимпийцы привезли шесть наград чемпионата по бочча. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Смоленске прошёл чемпионат области по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча».

Во Дворце спорта «Юбилейный» выступили 20 спортсменов из Смоленской, Калужской и Брянской областей. 

Золотые медали в категории ВС2 завоевали брянцы Евгений Васин и Анастасия Цмыг. Вторыми стали Юлия Климченко и Павел Коршунов. Третье место заняли Кирилл Гущин и Виталий Скалкин.

